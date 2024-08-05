محافظ الأقصر يتابع أعمال كورنيش النيل بأرمنت بطول 1.5 كيلو متر خدمة الأهالى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، سير الأعمال بمشروع كورنيش النيل في مدينة أرمنت، والذي يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، وذلك في إطار جولته الميدانية بمركز ومدينة أرمنت، حيث رافق المحافظ خلال جولته كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، علي سرعة تنفيذ الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية في التنفيذ، حيث أن مشروع تطوير كورنيش أرمنت يشتمل على عدة أجزاء، الجزء العلوي بطول 1.5 كم ويشمل أعمال رفع كفاءة وتركيب حديد مشغول للأسوار، وتكسير بياض الأعمدة وضبط منسوبها وتجليد بالحجر الهاشمى طبقا للهوية البصرية، وتركيب أرضيات من الخرسانة المطبوعة وتشمل أحواض للزراعات فى الأماكن المتاحة، وتركيب أعمدة ديكورية طبقا للهوية البصرية، وإنشاء بوابات رئيسية لمداخل الجزء السفلى، ورفع كفاءة التدبيش بالمسطح القائم، وعمل تدبيش جديد لبعض الأجزاء من الكورنيش.

كما يشمل الجزء السفلى بمسطح 3100 م2 ويشمل أعمال إنشاء سور وأعمدة من الخرسانة المسلحة، وتجليد الأعمدة من الحجر الهاشمى طبقا للهوية البصرية، وتركيب السور من الحديد المشغول، وإنشاء 4 محلات تجارية من القطاعات المعدنية ملحق بهم 4 برجولات، وعمل 8 برجولات منفصلة ومقاعد جلوس من الخشب العزيزى طبقا للهوية البصرية، وعمل مشاية رئيسية بتشكيلات من الخرسانة المطبوعة وحجر البازلت ورخام التريستا، وعمل أرضيات وساحات من الجرانيت المحلى ( أحمر رويال – أسود أسوانى – بنى القصير -... )، وإنشاء غرفة الكهرباء وغرفة أمن وكاميرات، وإنشاء خزان صرف لصرف المحلات، وعمل أحواض زراعات وأشجار تظليل.

وفى نفس السياق وفي إطار الجولة الميدانية بمركز أرمنت، وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عدة توجيهات خاصة بقطاع الطرق، حيث وجه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لعمل ازدواج الطريق الصحراوي الغربي، وشملت التوجيهات رفع كفاءة الطريق من قرية المريس حتى مدخل مدينة أرمنت.

ووجه المحافظ بترميم الطريق المؤدي إلي دير مارجرجس الرزيقات بدءا من الطريق الزراعي الغربي حتى مدخل الدير، ووجه برصف طريق ترعة السواحل بدءا من قرية الديمقراط إلي طريق الصفصاف بمركز أرمنت، وفي سياق متصل، وجه بالتنسيق مع مديرية الري لإزالة المخلفات عند بوابات حجز ترعة أصفون بأرمنت.



جولة على أعمال كورنيش النيل بأرمنت بطول 1.5 كيلو متر خدمة الأهالى



متابعة أعمال كورنيش النيل بأرمنت بطول 1.5 كيلو متر خدمة الأهالى



محافظ الأقصر يتابع أعمال كورنيش النيل بأرمنت