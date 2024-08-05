محافظ أسيوط يتفقد نفق مشاة "المعلمين – نزلة عبد اللاه" لخدمة المواطنين

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ، خلال جولة مسائية الأعمال التمهيدية لبدء إستكمال نفق المشاه الذي يربط بين مجمع مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وموقف المعلمين بحي غرب لخدمة المواطنين والمسافرين في التنقل والوصول من وإلى المواقف بسهولة ويسر، ويأتي ذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة المشروعات التي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين ، ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

حيث تفقد محافظ أسيوط مداخل النفق من الجهتين من ناحية مجمع المواقف بنزلة عبداللاه ومن ناحية موقف المعلمين لمتابعة أعمال التطهير ورفع المخلفات التي تمت لبدء إستكمال النفق الذي لم يكتمل تنفيذه منذ ما يقرب من 5 سنوات.

كان المحافظ قد زار في وقت سابق موقع مشروع نفق المشاه وشاهد كم الأعمال التي تمت بالمشروع حيث تم حفر جزء من النفق من مجمع مواقف نزلة عبداللاه وأسفل السكة الحديد وحتى بداية ترعة الملاح كما تم تنفيذ جسر معدني أعلى الترعة فضلاً عن حفر جزء من الموقف الإقليمي بالمعلمين ومتبقي حفر جزء أسفل الطريق الدائري بمسافة تتراوح بين 8 : 10 متر لاستكمال المشروع وعلى الفور أصدر توجيهاته بدراسة إستكمال المشروع ليعود بالنفع على المواطنين.

وأكد أبوالنصر، سعيه لتنفيذ المشروعات المتوقفة التي أنفقت عليها المحافظة ملايين الجنيهات، ولكن توقف العمل بها لأي سبب من الأسباب موجهاً بوضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات، لسرعة استفادة المواطنين منها وكذا لتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات في هذه المشروعات وتذليل كافة العقبات لتنفيذها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعود بالنفع والفائدة عليهم.