محافظ أسيوط: نبذل قصارى جهدنا للإسراع فى تطوير مسار العائلة المقدسة

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إنه يبذل قصارى جهده ويقدم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير مسار العائلة المقدسة، ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن مع التأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات اللازمة لأعمال التطوير للحفاظ على القيمة التاريخية والدينية لتلك المناطق الهامة نظراً لأهميته كمزار ووجهة سياحية.

وأكد محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، العمل على توفير كافة سبل الراحة للزائرين عن طريق تطوير الطرق المؤدية إليه وإزالة الإشغالات على الطرق الرئيسية والفرعية لتسهيل النقل والانتقال وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الأماكن وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، واهتمامها بقطاع السياحة الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي مشيراً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من تلك الأماكن السياحية الهامة والترويج السياحي لها.

وفى نفس السياق، أشاد محافظ أسيوط، بالقيمة التاريخية والدينية لدير المحرق وما يحتويه من مواقع وأماكن أثرية هامة يأتي إليها السياح وزوار الدير من كافة أنحاء العالم.