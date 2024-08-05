محافظ أسيوط: استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بحي غرب

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الضيقة بحي غرب وفقاً لخطة التطوير والتجميل لإضفاء المظهر الجمالي لتلك الشوارع.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه جاري تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الشعارين والشنانين وحارة سيد خلف وحارة طايع بمنطقه غرب البلد بنطاق حي غرب وذلك عقب الإنتهاء من رفع التعديات على حرم الطريق وإلقاء التربة الرملية وتسويتها وذلك بإشراف ومتابعة لمراحل العمل من أبو العيون ابراهيم رئيس حي غرب، وأسامة محمد نائب رئيس الحي وذلك لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم على أن يتم إستكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقاً للخطة الموضوعة.

