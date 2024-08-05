اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

استعدادا للموسم السياحى..

محافظ أسوان: إنهاء مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل نهاية الشهر الجارى.. صور

الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:10 م
محافظ أسوان: إنهاء مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل نهاية الشهر الجارى.. صور محافظ أسوان خلال الجولة
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ضرروة الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمرحلة الثالثة من المشروع، والتى وصلت لنسبة 98%، ليتم نهوه بالكامل بنهاية أغسطس الجارى ضمن الاستعدادات للموسم السياحى لمدينة أسوان.

جاء ذلك خلال تفقد مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، اليوم، الإثنين، برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، ومسئولى المشروع.

واستمع محافظ أسوان، لشرح حول المشروع والذى يشمل "المنطقة الوسطى" المواجهة لحديقة بلازا درة النيل بطول 400 م2 من إجمالى طول الكورنيش بمسافة 4 كم، وتضم 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى، مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، فضلاً عن توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى، وكذا تنفيذ الممشى الزجاجى بالمستوى الثالث للاستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة.

تفقد اللمسات الفنية
تفقد اللمسات الفنية

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جانب من جولة الممشى السياحى
جانب من جولة الممشى السياحى

 

محافظ أسوان خلال الجولة
محافظ أسوان خلال الجولة

 

محافظ أسوان خلال تفقد المشروع
محافظ أسوان خلال تفقد المشروع

 

مكونات المشروع
مكونات المشروع

 







ممشى اهل مصر

اسوان

كورنيش النيل

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة