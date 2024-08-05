محافظ أسوان: إنهاء مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل نهاية الشهر الجارى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ضرروة الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمرحلة الثالثة من المشروع، والتى وصلت لنسبة 98%، ليتم نهوه بالكامل بنهاية أغسطس الجارى ضمن الاستعدادات للموسم السياحى لمدينة أسوان.

جاء ذلك خلال تفقد مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، اليوم، الإثنين، برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، ومسئولى المشروع.

واستمع محافظ أسوان، لشرح حول المشروع والذى يشمل "المنطقة الوسطى" المواجهة لحديقة بلازا درة النيل بطول 400 م2 من إجمالى طول الكورنيش بمسافة 4 كم، وتضم 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى، مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، فضلاً عن توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى، وكذا تنفيذ الممشى الزجاجى بالمستوى الثالث للاستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة.



تفقد اللمسات الفنية



جانب من الجولة



جانب من جولة الممشى السياحى



محافظ أسوان خلال الجولة



محافظ أسوان خلال تفقد المشروع