مجلة أمريكية: الولايات المتحدة تعتزم التوسع فى نشر مقاتلات "إف-35" باليابان

أ ش أ

كشفت مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية المعنية بالشئون العسكرية عن اعتزام الولايات المتحدة التوسع في نشر المقاتلات الشبحية من الجيل الخامس في اليابان ، حيث تنوي واشنطن نشر مقاتلات "إف ـ 35 سي" بالقاعدة الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في مدينة "إيواكوني" باليابان.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن مقاتلات "إف ـ 35 سي" ستحل محل مقاتلات "إف ـ 18 إي/ إف سوبر هورنيت" العاملة في القاعدة الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في مدينة "إيواكوني" اليابانية.

وترى "ميليتري ووتش" أن هذا الانتشار يمثل توسعا إضافيا لوجود مقاتلات "إف- 35" في اليابان؛ الأمر الذي يعكس مكانة منطقة شمال شرق آسيا كأولوية لعمليات انتشار هذه الفئة من المقاتلات.

وأشارت إلى أن أول مقاتلة من طراز "إف - 35" المنتشرة في الخارج نُشرت في اليابان في عام 2017 تحت قيادة مشاة البحرية الأمريكية، التي حافظت على وجودها الدائم في اليابان عبر طراز "إف - 35 بي" منذ ذلك الحين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في 3 يوليو الماضي عن نشر 48 مقاتلة شبحية من طراز "إف ـ 35 إيه" في قاعدة "ميساوا" الجوية بمقاطعة "آوموري" بشمال شرقي اليابان لأول مرة من أجل تعزيز الردع الإقليمي.

ووفقا للمجلة الأمريكية، فقد مُنحت اليابان أولوية استضافة مقاتلات "إف- 35" بسبب قربها من الصين التي يستحوذ جيشها على عدد كبير من مقاتلات الجيل الخامس الصينية من طراز "جيه ـ 20" التي يمكن اعتبارها في كثير من النواحي المقاتلة الأولى في العالم للاشتباك الجوي، لتمتعها بضعف مدى أي فئة مقاتلة غربية، كما أن رادارها أكبر بكثير، وتعتبر إلكترونيات الطيران الخاصة بها، إلى حد كبير، على قدم المساواة مع تلك الموجودة في مقاتلات "إف ـ 35" الأمريكية.

ونبهت "ميليتري ووتش" إلى أن التسليح الأساسي للمقاتلة الصينية "جيه ـ 20" يتفوق في الأداء على نظيراتها الأمريكية والروسية، وبفضل تزويدها بمحركين وليس محرك واحد مثل مقاتلات "إف ـ 35" تتمتع المقاتلة الصينية بقدرات عالية على المناورة والتحليق وحمل العديد من الصواريخ.

وتوقعت المجلة الأمريكية قيام الدول الأوروبية بنشر المزيد من أساطيل مقاتلات "إف- 35" الخاصة بها لدعم الأهداف الجماعية الأوسع نطاقا للكتلة الغربية، مشيرة إلى أن إيطاليا كانت من أولى الدول التي أقدمت على هذه الخطوة في أغسطس عام 2023.