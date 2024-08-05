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ما تزرعش عقدة التفوق فى ابنك من صغره.. استشارى يوضح خطورتها

الإثنين، 05 أغسطس 2024 04:00 م
ما تزرعش عقدة التفوق فى ابنك من صغره.. استشارى يوضح خطورتها الثانوية العامة
كتبت فاطمة خليل

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يزرع كثير من الأهالى عقدة التفوق لدى أبنائهم، حيث يرغبون دومًا في حصولهم على الدرجات النهائية والتفوق والحصول على المراكز الأولى، وقد أثبتت الأبحاث أن الأهالى الذين يرغبون في حصول أبنائهم على الدرجات النهائية قد يجعلون أبناءهم عرضة لأن يصبحوا شخصيات تسعى للكمال والمثالية وهذا يسبب مشاكل كبيرة لهم علاوة على إصابتهم باضطرابات نفسية.

في السطور التالية نتعرف على رأى الطب النفسى في عقدة التفوق التي يزرعها الآباء داخل أبنائهم وطرق التغلب عليها.

قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسى بكلية الطب جامعة الأزهر، إن كثير من الأهالى يزرعوا عقدة التفوق في الطالب منذ صغره، لأنهم يربطوا كونه محبوبًا أو مرغوبًا في الأسرة بتفوقه الدراسى وبناءً عليه يعطونه مكافآت ويشعر بقيمته، لكن إذا لم يتفوق يبدأ الطالب يشعر بالإهمال ويفقد قيمته داخل الأسرة ويشعر بالإهمال ويتنمروا عليه.

وأوضح أن الطالب بمرور الوقت يكون لديه رغبة في التفوق ويصبح تقديره لنفسه طوال الوقت بناء على الدرجة والإنجاز الذي يحققه، كأنه شخص ليس له قيمة وأن قيمته تتمثل في إنجازاته فقط وينتقد نفسه وتبدأ عقدة السعي نحو الكمال لديه، كما تبدأ سمات الشخصية الوسواسية تتكون عند الطالب.

وأضاف أن الطالب يصبح تفوقه هو قيمته ويبحث عن الكمال والمثالية وينتقد نفسه وينتقد الآخرين في المستقبل إذا لم يحققوا الكمال الذين يسعوا إليه، مشيرًا إلى أن الطالب يعيش في قلق وصراع نفسي دائم ما بين رغبته في الاسترخاء والراحة وما بين تحقيق الإنجاز، فتظهر عليه سمات القلق أو ما يسمى أعراض عصابية مثل: نتف الشعر، قضم الأظافر وتظهر عليه أعراض التوتر ويصاب بالرهاب أو اضطرابات القلق مثل الوسواس القهري وكل هذه الاضطرابات تتعلق بالضغط النفسي الذى يتعرض له الطالب.

وعن طرق التعامل مع عقدة التفوق والوقاية من إصابة ابنك بها أوضح الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي بعض النصائح ومنها:

- جعل الطالب يبذل المجهود المستمر في المذاكرة حسب استطاعته على مدار السنة.
- نتوقف عن انتقاد الطالب أو أن نشعره أن قيمته ليست الدرجة التي يحصل عليها ولكن قيمته في نفسه وشخصه.
- نشجعه على تعلم الثقة بالنفس من خلال التواصل الاجتماعى ووجود أصحاب له وممارسة الرياضة ، وتواجده بين الناس كل هذه الأشياء تجعل الطالب لا يبحث فقط عن الدرجة والسعى للكمال والمثالية ولكن يكون لديه أنشطة مختلفة في حياته.







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