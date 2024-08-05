كندا ترفع تحذيراتها بشأن إسرائيل إلى أعلى مستوى من الخطورة

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أعلنت الخارجية الكندية رفع مستوى تحذير السفر إلى إسرائيل إلى أعلى مستوى لتجنب السفر للبلاد بسبب تدهور الوضع الأمني.



وأشار التحذير إلى أنه لا ينبغي للمسافرين الاعتماد على الحكومة الكندية لمساعدتهم على الإخلاء، أنه "يمكن أن يتدهور الوضع الأمني أكثر دون سابق إنذار".



وبحسب بيان صادر عن الخارجية إن المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك أزواجهم وأطفالهم المعالين، يجب أن يتأكدوا من تحديث وثائق سفرهم في حالة الحاجة إلى الإخلاء.



وكانت الخارجية الكندية قد رفعت في السابق تنبيه السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية إلى أعلى مستوى من المخاطر في 12 أبريل، وخفضت هذا التحذير لإسرائيل في وقت لاحق من نفس الشهر، وأوصت الكنديين "بتجنب جميع السفر غير الضروري".