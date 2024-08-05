قومى المرأة بالشرقية: استخراج 180 بطاقة رقم قومى للسيدات بقرى حياة كريمة

الشرقية - فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمراة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، للسيدات والفتيات المستحقات، بقري المبادرة الرئاسة حياة كريمة، بمركز الحسينة مجانا،ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك"

وقالت الدكتورة "عايدة عطية"، إنه تم استخراج 180 بطاقة رقم قومى بقرى حياة كريمة التابعة لمركز الحسينة وهى "صان قلبى- الناصرية- البكارشة- المساعيد- الرست- الزنكلون- عزبة الزند- الدالى- ابوحسين- سعود - ازولين".

وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، متابعة أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

فيما أعربت العديد من السيدات المستفيدات من خدمة بطاقات الرقم القومى عن خالص تقديرهن لجهود فرع المجلس القومى بالمراة وحرصه على الوصول لهن بالقري والنجوع لإصدار بطاقات الرقم القومى.