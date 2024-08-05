قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 9 فلسطينيين من الخليل بالضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، أن القوات داهمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت 8 فلسطينيين، كما اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازل واحتجزت أصحابها، واعتقلت فلسطينيا، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية أمام حركة تنقل المواطنين.