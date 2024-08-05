قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل اليوم استعدادا لهجوم إيرانى محتمل

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، سيصل إلى إسرائيل اليوم الاثنين، للتنسيق مع الجيش الإسرائيلى بشأن الاستعداد للهجوم الإيرانى المرتقب، حسبما ذكرت شبكة القاهرة الإخبارية.

كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه "استعدادًا لهجوم إيران المرتقب، فإن الجنرال مايكل كوريلا، سيصل إلى إسرائيل، لاستكمال التنسيق مع تل أبيب".

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلى إلى أنه "فور وصول الجنرال كوريلا إلى تل أبيب، سيعقد جلسات تشاور مكثفة مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين بشأن محاولة التنسيق للتصدى للهجوم الإيرانى المحتمل، ردًا على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، فى العاصمة الإيرانية طهران".

وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة تشاور واطلاع أمنى مع وزير الدفاع، يوآف جالانت، فى وقت لاحق من اليوم الأحد".