غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الخطورة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى: الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الخطورة

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