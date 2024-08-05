طيران الاحتلال يخترق حاجز الصوت بالأجواء اللبنانية وحزب الله يستهدف ثكنة راميم بقذائف المدفعية

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اخترقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية حاجز الصوت فوق أجواء "صيدا" وقرى الجنوب في لبنان، على مرحلتين.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الاثنين، أن الطيران المسير أغار بصاروخين على منطقة "درب الحورات" في "ميس الجبل"، كما خرق طيران الاحتلال الإسرائيلي جدار الصوت للمرة الثانية، وعلى دفعتين، فوق القطاع الشرقي من الجنوب.. مشيرة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت، على دفعتين، فوق بيروت وضواحيها.

في سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني ثكنة "راميم" بقذائف المدفعية.