اليوم السابع
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الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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طيران الاحتلال يخترق حاجز الصوت بالأجواء اللبنانية وحزب الله يستهدف ثكنة راميم بقذائف المدفعية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:19 م
طيران الاحتلال يخترق حاجز الصوت بالأجواء اللبنانية وحزب الله يستهدف ثكنة راميم بقذائف المدفعية طائرات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اخترقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية حاجز الصوت فوق أجواء "صيدا" وقرى الجنوب في لبنان، على مرحلتين.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الاثنين، أن الطيران المسير أغار بصاروخين على منطقة "درب الحورات" في "ميس الجبل"، كما خرق طيران الاحتلال الإسرائيلي جدار الصوت للمرة الثانية، وعلى دفعتين، فوق القطاع الشرقي من الجنوب.. مشيرة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت، على دفعتين، فوق بيروت وضواحيها.

في سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني ثكنة "راميم" بقذائف المدفعية.







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لبنان

حزب الله

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الاجواء اللبنانية




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