طفل 4 سنوات ينجو بأعجوبة بعد السقوط من الطابق الـ 16 وتعرضه لإصابات طفيفة

كتب خالد إبراهيم

نجا الطفل الفرنسى "إنزو"، الذى يبلغ من العمر 4 سنوات، بأعجوبة بعد سقوطه من ارتفاع 43 مترا من شقته فى الطابق السادس عشر، حيث أصيب بخدش واحد فقط ودون كسور، بينما لا أحد يفهم كيف حدث ذلك، ووقعت الحادثة غير العادية فى 26 مايو، فى مجمع سكنى شاهق الارتفاع فى أوبرفيلييه، وسط فرنسا.

الطفل إنزو، تم تشخيصه فى السابق بالإصابة بمرض التوحد، ووقت الحادث كان فى غرفته عندما سمعه والده، جى، يبكى، وكالعادة، سارع إلى التحقق من ابنه وتهدئته، ولكن عندما حاول دخول غرفة إنزو، أدرك أن الباب كان مغلقًا، ولم يحدث هذا من قبل، وحينها اشتبه الوالدان فى أن الطفل حبس نفسه بالداخل عن طريق الخطأ مما تسبب فى ذعره، وبحلول الوقت الذى تمكن فيه "جى" من كسر الباب، توقف بكاء إنزو وبدا أن الغرفة فارغة، وعندما رأى الرجل النافذة مفتوحة، أدرك بشكل مرعب أنه تأخر كثيرًا.

بعد أن اندفع الأب إلى الشرفة ورأى إنزو مستلقيًا بلا حراك على سطح صيدلية مغطاة بالتراب على مستوى الأرض، اندفع جى خارج المبنى السكنى وتسلق مبنى الصيدلية للوصول إلى السطح، وخوفا من الأسوأ، أصيب بالذهول عندما رأى إنزو يتحرك بمفرده، ولم يظهر سوى خدش صغير على ساقه بعد سقوطه من ارتفاع 43 مترًا، بحسب oddity central.



المبنى السكني

قال جى، لصحيفة لو باريزيان الفرنسية: "كان إنزو قادرًا على الحركة.. كان واعيًا ولم أر أى دم خارجى، كان لديه فقط خدش صغير على ساقه"، وكان والدا إنزو لا يزالان قلقين بشأن الإصابات الداخلية، لذلك اتصلوا بخدمات الطوارئ، تم إدخال الصبى إلى مستشفى نيكر حيث ظل تحت المراقبة لمدة 7 أيام.

خلال هذا الوقت، أجرى الأطباء سلسلة من الاختبارات للتأكد من أنه يتمتع بصحة جيدة حقا كما يبدو، بصرف النظر عن بعض النزيف الطفيف فى كليتيه ورئتيه الذى حله الجراحون بسرعة، لم يكن هناك أى خطأ فى الصبى.

وبعد 7 أيام، خرج إنزو من المستشفى وعاد إلى حياته الطبيعية وكأن شيئا لم يحدث، وقد أصيب والداه بالذهول، تماماً مثل الأطباء الذين عالجوه، بل إنه تمكن من العودة إلى الحضانة خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو، ويبدو بصحة جيدة كما كان دائما، وقالت هيلين والدة إنزو: "لقد عاد إلى حياته الطبيعية، وكل شيء على ما يرام.. لم أكن مؤمنة، ولكننى الآن مؤمنة".

ولا يزال لغزاً كيف تمكن إنزو ليس فقط من النجاة من السقوط من شقة عائلته فى الطابق السادس عشر، بل وأيضاً من دون إصابات خطيرة أو صدمة فى الرأس، ويقول البعض إن سقف الصيدلية المغطى بالتراب هو الذى خفف من وقعه إلى حد ما، لكن الأطباء مقتنعون بأن ذلك كان له علاقة أكبر بجسده الخفيف والمرن، وقالت الدكتورة فيرونيك بورج لصحيفة لو باريزيان: "إن الأطفال لديهم معامل مرونة أفضل للعظام والمفاصل".