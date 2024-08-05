طرق التعامل مع حمو النيل عند الأطفال.. استشارى يوضح

كتبت إيناس البنا

حمو النيل، المعروف أيضًا بالطفح الحراري هو حالة جلدية شائعة تصيب الأطفال خاصةً في فصل الصيف، ويظهر الطفح على شكل بثور صغيرة أو بقع حمراء على الجلد، وعادة ما يكون مصحوبًا بحكة مزعجة.

كشف الدكتور وجدى هاشم، استشارى طب الأطفال جامعة بنها، عن أن حمو النيل يظهر على شكل طفح جلدى على شكل بثور صغيرة أو حبيبات حمراء على الجلد، وعادة ما يكون مصحوبًا بحكة تزداد مع التعرق أو زيادة درجة الحرارة، ويصبح الجلد المتأثر متهيجًا وحساسًا للمس.

وأشار استشارى الأطفال إلى أنه يمكن التعامل مع حمو النيل عند الأطفال من خلال اتباع الطرق التالية:

- تبريد الجلد: أول خطوة للتعامل مع حمو النيل هي تبريد الجلد، يمكن استخدام منشفة باردة ورطبة لتطبيقها على المناطق المصابة لتخفيف الحرارة وتقليل التهيج.

- ارتداء ملابس خفيفة: فيجب أن يرتدي الأطفال ملابس خفيفة وفضفاضة مصنوعة من أقمشة طبيعية مثل القطن، التي تسمح بتهوية الجلد وتقلل من التعرق.

- تجنب الحرارة والرطوبة: من الأفضل إبقاء الأطفال في أماكن باردة وجافة، خاصة في أيام الصيف الحارة، يمكن استخدام المراوح أو أجهزة التكييف لتهوية الغرف.

- الاستحمام بالماء الفاتر: وليس ساخن بدون استخدام الصابون الذي قد يزيد من تهيج الجلد، يمكن إضافة مسحوق نشا الذرة إلى ماء الاستحمام لتهدئة البشرة.

- استخدام مستحضرات مهدئة: أو المراهم المهدئة، مثل الكريمات التي تحتوي على الكالامين، لتهدئة الحكة وتقليل التهيج.



- تجنب استخدام الكريمات الزيتية أو الثقيلة التي قد تسد المسام وتزيد من انسداد قنوات العرق.

كيفية الوقاية من حمو النيل:

- تهوية البشرة بانتظام:

السماح للجلد بالتنفس من خلال ارتداء الملابس المناسبة والتهوية الجيدة يساعد في الوقاية من حمو النيل.

- تجنب الأنشطة البدنية المكثفة في الحر:

من الأفضل تجنب الأنشطة البدنية الشديدة في أوقات الحرارة العالية لتقليل التعرق.

- استخدام مستحضرات خالية من العطور:

استخدام منتجات العناية بالبشرة الخالية من العطور والمواد الكيميائية القاسية يساعد في تقليل احتمالية تهيج الجلد.