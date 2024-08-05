ضبط 750 كيلو سكر تمويني وتحرير 47 محضرًا لمخالفات تموينية فى الإسماعيلية

‏الإسماعيلية-صبرى غانم

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الاهتمام برغيف الخبز البلدي المدعم؛ مراعاةً للمواطن البسيط، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

جاء ذلك خلال متابعته لمجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة.

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف أحمد منصور وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، والوحدات المحلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

أسفرت الحملة عن ضبط 750 كيلو سكر تمويني بأحد محال البقالة؛ بهدف التربح والاستيلاء على الدعم، وذلك بمدينة الإسماعيلية.

هذا بالإضافة لضبط أحد محال البقالة لتصرفه في كمية من المكرونة تقدر بـ 800 كيلو؛ بهدف التربح والاستيلاء على الدعم.

كما تم ضبط أحد المحال وبه كمية تقدر بـ 250 عبوة من الألبان والعصائر المنتهية الصلاحية.

أيضًا تم ضبط أحد المخابز بالقنطرة غرب، لتصرفه في كمية مقدارها 300 كجم دقيق بلدي مدعم.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 11 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 4محاضر للبيع بأزيد من السعر المقرر، محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، محضر لحيازة سلع تموينية بدون وجه حق، محضر سلع مجهولة المصدر، 9 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، ومحضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر تصرف وتجميع، محضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.