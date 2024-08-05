ضبط مسؤل بأحد فروع "جمعيتى" فى الفيوم لتصرفه فى السلع التموينية

الفيوم - رباب الجالى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز أول الفيوم وتمكنت الحملة من ضبط أحد أصحاب مشروع جمعيتي لتصرفه في كمية من السلع التموينية قدرت بـ 150 كيلو جرام سكر تمويني و120 زجاجة زيت تمويني.

كما تم تحرير محضر جنحة تاجر تمويني لعدم إعطاء فاتورة للمواطنين، ومحضرين جنحة تجار تموينيين عدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية، ومحضر بيع سجائر كليوباترا بأزيد من السعر الرسمي والمضبوطات 12 علبة، ومحضرين بيع بأزيد من السعر مستودعات دقيق بلدى، و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار محلات عامة, بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

ولفت وكيل الوزارة أن الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.