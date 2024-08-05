صناعة الفخار في قنا.. ناصر أبو اليزيد يحكى قصته من القلل إلى الزير.. صور

قنا صابر سعيد

من ركن صغير في منزله إلى كل أماكن مصر يعمل الرجل الذي قارب على نصف قرن في الصنعة منذ نعومة أظافره ليصبح واحدا من أشهر صناع الفخار في محافظة قنا، يشكل أنواع مختلفة منه ويروجها داخل المحافظة وخارجها ليعود محملًا بالكسب والرزق، كما يشارك في معارض كبرى مثل معرض ديارنا للمنتجات اليدوية، فأصبح ناصر أبو اليزيد عنوان صنعة الفخار في قرية الشيخ على جنوب قنا.

يجلس لساعات على الدولاب اليدوي لتخرج يديه ما يفكر في إنتاجه ثم يبدأ مراحل التجفيف ووضع القطع الفخارية في فرن مخصصة لذلك، وتختلف طبيعية العمل في فصل الشتاء عن الصيف الذي تنشط فيه حرفة الفخار ويقبل الزبائن على الشراء ولاسيما الزير والقلة وفي فصل الشتاء تنشط أواني الطهي المصنوعة من الفخار التي تحتفظ بدرجة الحرارة، ومن الهواية إلى الاتقان بدأ في تطوير الصنعة وإدخال أنواع جديدة من الأدوات منها الدولاب الكهربائي الذي لا يحتاج إلى وقت وجهد كبير.

قال ناصر أبو اليزيد، إن حرفة الفخار من الحرف القديمة في محافظة قنا والتي تعلمها منذ سنوات وراثة عن أسرته التي عملت فيها منذ سنوات طويلة، ويعمل فيها جميع أفراد أسرته في الوقت الحالي، حيث تمثل مصدر الرزق الرئيسي لهم ويصنع منها أشكال متنوعة وطور من الصنعة وإدخال أشكال جديدة منها الأواني الفخارية التي تستخدم في القهوة والكولمن من الفخار وزينة للمقاهي والكافتريات للقرى السياحية.

وأشار أبو اليزيد، إلي أنه يصنع أواني فخارية مثل الطواجن والأطباق وكذلك والقلل والزير وأدوات الزينة وغيرها، وتتم الصناعة من طريق مراحل منها تجهيز الطمي والعجن ثم التقطيع والوضع على الدولاب للتشكيل ووضعها تجف ثم توضع في الفرن، مشيرا إلي أنه شارك في عدد من المعارض الخاصة بالحرف اليدوية داخل محافظة قنا وخارجها وأخرها معرض شارك فيه بمدينة الغردقة في البحر الأحمر بمشاركة عدد من الصناع في حرف تراثية مختلفة.

وأوضح ناصر أبو اليزيد، أن عشرات الأسر تعمل في صناعة الفخار بالقرية التي تعتبر أكبر القرى في المحافظة إنتاجًا للفخار وتختلف الصنعة في الشتاء عن فصل الصيف فكل فصل منهم له أنواع من الأعمال التي يقبل على شرائها الزبائن، فالزير والكولمن وأدوات الزينة في القرى السياحية تنشط في فصل الصيف أما الطواجن وما يخص الأكل في فصل الشتاء نظرًا لاحتفاظها بدرجات الحرارة.



أحد أفراد الأسرة يعمل معه العم ناصر



العم ناصر يزيد



الفخار مرصوص على الأرض



صناعة الفخار



منتج من الفخار