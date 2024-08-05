اليوم السابع
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الإثنين، 05 أغسطس 2024 08:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

صحتك بالدنيا.. دليلك لصحة نفسية أفضل وقلق أقل أثناء انتظار نتيجة الثانوية العامة.. استشارى يوضح خطورة زرع عقدة التفوق فى الابن من صغره.. ماذا يأكل اللاعبون الأولمبيون طوال فترة المنافسة؟

الإثنين، 05 أغسطس 2024 08:00 م
صحتك بالدنيا.. دليلك لصحة نفسية أفضل وقلق أقل أثناء انتظار نتيجة الثانوية العامة.. استشارى يوضح خطورة زرع عقدة التفوق فى الابن من صغره.. ماذا يأكل اللاعبون الأولمبيون طوال فترة المنافسة؟ الثانوية العامة
كتبت فاطمة خليل

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