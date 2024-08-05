صحة شمال سيناء تعلن أسماء المقبولين بمدارس التمريض.. تعرف عليهم

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن أسماء الطلبة المتقدمين لمدارس التمريض الذين اجتازوا بنجاح اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2024/2025.

وحددت المديرية مواعيد اختبار كشف الهيئة الذي سيُعقد في مركز تدريب الريسة.

وتقرر عقد اختبار كشف الهيئة لمدرسة العريش للتمريض ومدرسة نخل للتمريض يوم 6 أغسطس 2024.

ومدرسة الشيخ زويديوم 7 أغسطس 2024.

ووجهت الدعوة لجميع الطلبة الالتزام بموعداختباراتهم القادمة، إلى الحضور في المواعيد المحددة وتجهيز المستندات المطلوبة.

وسبق واتاحت صحة شمال سيناء لخريجين المدارس الإعدادية التقدم للدراسة بفصول التمريض التابعة لها بمدارس العريش والشيخ زويد وفى نخل بوسط سيناء.