شيخ الأزهر يقرر صرف 1200 جنيه للعاملين بالتعليم مكافأة لجهودهم بالامتحانات

كتب لؤى على

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة مقطوعة قدرها 1200 جنيه لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليومية " عاملات قاعات رياض الأطفال" والمنتدبين بالمناطق الأزهرية، وذلك خصما على بند 3 نوع 14 مكافأت الامتحانات، اما بالنسبة للمتعاقدين على بند 2/3 أجور موسمين فيتم الخصم على بند 2 نوع 3 أجور موسمين لما تحقق من انضباط في أعمال امتحانات الترم الثانى من العام الدراسى المالى 2023-2024 وتقدم العملية التعليمية وذلك للعاملين المشاركين في أعمال امتحانات الترم الثانى لكل من الشهادات على أن يتم الصرف بنسبة المشاركة في هذا العمل .