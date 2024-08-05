اليوم السابع
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شاهد سقوط طائرة مسيرة قادمة من لبنان بمنطقة "ايليت حشار" شمال إسرائيل

الإثنين، 05 أغسطس 2024 02:43 ص
شاهد سقوط طائرة مسيرة قادمة من لبنان بمنطقة "ايليت حشار" شمال إسرائيل استهداف الطائرة
محمد جمال

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، بسقوط مسيرة قادمة في لبنان بمنطقة "ايليت حشار" في شمال إسرائيل.  وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، تفعيل صافرات الإنذار تخوفا من تسلل طائرات مسيرة إلى كريات شمونة وعدد من البلدات في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلى إنه تم "إطلاق صفارات الإنذار فى منطقة (إيليت هاشاهار) شمالى إسرائيل".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن القيادة الإسرائيلية أجرت اتصالات مع حلفائها للتأكد من مشاركتهم فى عملية صد أى هجوم إيراني.







لبنان

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى

طائرة مسيرة




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