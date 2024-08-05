شاهد سقوط طائرة مسيرة قادمة من لبنان بمنطقة "ايليت حشار" شمال إسرائيل

محمد جمال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، بسقوط مسيرة قادمة في لبنان بمنطقة "ايليت حشار" في شمال إسرائيل. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، تفعيل صافرات الإنذار تخوفا من تسلل طائرات مسيرة إلى كريات شمونة وعدد من البلدات في شمال إسرائيل.

يبدو أن صاروخ تامير الاعتراضي



قد سقط على الأرض بعد إنذار صاروخي/او طائرة بدون طيار



في شمال إسرائيل. pic.twitter.com/bh8T51YXTG — (هِمّه) Himma (@Himma0099) August 4, 2024

وقال الجيش الإسرائيلى إنه تم "إطلاق صفارات الإنذار فى منطقة (إيليت هاشاهار) شمالى إسرائيل".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن القيادة الإسرائيلية أجرت اتصالات مع حلفائها للتأكد من مشاركتهم فى عملية صد أى هجوم إيراني.