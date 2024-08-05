شاشتا عرض لمشاهدة مباراة مصر وفرنسا في الأولمبياد بنادى المنيا.. فيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل نادى المنيا الرياضى، ورصد الاستعدادات الخاصة باستقبال الأعضاء لمتابعة مباراة كرة القدم التى تجمع بين منتخب مصر الأولمبى ومنتخب فرنسا، فى الدور ربع النهائى.

ورصد البث المباشر توافد المشجعين على شاشتي عرض تم وضعهما داخل النادى لمنع التزاحم على الشاشة الواحدة، كذلك فتح ابواب النادى امام الاعضاء وتنظيم المقاعد.

هذا أيضا واستعدت المقاهى بالمحافظة لاستقبال المشجعين من ابناء محافظة المنيا، من خلال تجهيز المقاعد وترتيبها لاستقبال الجمهور، لمؤازة منتخب مصر فى الدور ربع النهائى.



