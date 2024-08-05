سى إن إن: بلدية القدس تنصح السكان بتجهيز ملاجئهم خوفا من هجوم إيرانى محتمل

محمد جمال

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن سلطات بلدية القدس نصحت السكان فى بيان بتجهيز ملاجئهم محذرة من أنه يتعين عليهم أن يتمكنوا من الوصول إلى الملاجئ فى غضون 90 ثانية.

وتستعد إسرائيل لرد إيرانى ربما يكون بعد ساعات قليلة أو أيام، حيث تسود حالة من الرعب بين قادة جيش الاحتلال، وفتحت السلطات المحلية بعدة مدن فى إسرائيل الملاجئ، على وقع تهديدات إيران بشن هجوم وشيك، حسبما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، وذكرت الصحيفة أن السلطات شرعت، فى فتح الملاجئ فى عدد من مناطق البلاد، مثل تل أبيب وشارون وروش هاعين وكريات أونو. وأوضح المصدر أن افتتاح الملاجئ يأتى استعدادا لأى سيناريو قد يحدث فى الأيام المقبلة، خاصة فى ظل التهديدات الإيرانية المتواصلة بالرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، حالة الاستنفار القصوى وطالب الاحتلال من المستوطنين فى المستوطنات قرب الحدود مع لبنان البقاء فى الملاجئ، بعد قصف الضاحية الجنوبية فى العاصمة اللبنانية بيروت.وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الاستنفار على درجة كبيرة من قبل قوات الدفاع الجوى، وذلك للتصدى لصواريخ محتمل إطلاقها من حزب الله اللبنانى على المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة.

فى الوقت نفسه تتباين تقديرات التقارير الأجنبية ومراكز الأبحاث بشأن قوة الرد المحتمل، ويتوقع المسؤولون الأمريكيون أن يكون أى انتقام إيرانى مشابهة لما حدث فى 13 أبريل عند هجوم إيران على إسرائيل، ولكن ربما يكون "الرد أوسع نطاقا"، وقد يشمل أيضا حزب الله فى لبنان، حسبما ذكر أكسيوس.