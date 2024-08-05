اليوم السابع
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الإثنين، 05 أغسطس 2024 02:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سماع دوى صفارات الإنذار فى مناطق عدة شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة

الإثنين، 05 أغسطس 2024 02:24 ص
سماع دوى صفارات الإنذار فى مناطق عدة شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة جنوب لبنان
وكالات

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دوى صفارات الإنذار فى مناطق عدة شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلى أن تفعيل الإنذارات يأتى تخوفا من تسلل طائرات مسيرة إلى كريات شمونة وعدد من البلدات في شمال إسرائيل.







لبنان

طائرة مسيرة

شمال إسرائيل

تل أبيب

الجليل الأعلى




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