سماع دوى صفارات الإنذار فى مناطق عدة شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة

وكالات

دوى صفارات الإنذار فى مناطق عدة شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل طائرة مسيرة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلى أن تفعيل الإنذارات يأتى تخوفا من تسلل طائرات مسيرة إلى كريات شمونة وعدد من البلدات في شمال إسرائيل.