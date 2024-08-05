اليوم السابع
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سماء الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها 650 سائحا.. صور

الإثنين، 05 أغسطس 2024 12:50 م
سماء الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها 650 سائحا.. صور البالون الطائر
الأقصر – أحمد مرعى

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حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، 30 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 650 سائحا من حول العالم، فى أجواء من البهجة والفرحة بين السياح القادمين من حول العالم بالبر الغربي، حيث تحصل شركات البالون الطائر فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن.

ويقول خالد سليمان أحد العاملين بالبالون الطائر، إنه يتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لإرتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

ويضيف خالد سليمان، لـ"اليوم السابع"، إنه تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

البالونات الطائرة فوق معابد الأقصر
البالونات الطائرة فوق معابد الأقصر

 

تحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها 650 سائح
تحليق 30 رحلة بالون طائر على متنها 650 سائح

 

 

تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر
تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر

 

 

رحلات البالون الطائر فى سماء البر الغربى
رحلات البالون الطائر فى سماء البر الغربى

 

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر
سماء الأقصر تشهد تحليق 30 رحلة بالون طائر

 


 

 







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