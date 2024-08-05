اليوم السابع
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ساعة إضافية.. محافظ قنا يعلن عن مواعيد عمل المحال التجارية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 12:56 ص
ساعة إضافية.. محافظ قنا يعلن عن مواعيد عمل المحال التجارية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن مد ساعات عمل المحال التجارية بنطاق المحافظة حتى الساعة الحادية عشر مساءً، طوال الأسبوع بدلا من الساعة العاشرة مساء، ما عدا الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية حتى الساعة الثانية عشر مساء، بدلا من الساعة الحادية عشر مساء، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

جاء ذلك استجابة لطلبات المواطنين وأصحاب المحال التجارية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمنع إلحاق الضرر من قرار الغلق في العاشرة مساء، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة فترة الظهيرة، ومن ثم توفير فرصة أكبر لعمليات البيع والشراء.

ومن جانبه شدد محافظ قنا، علي رؤساء الوحدات المحلية تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من اليوم الاثنين.







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