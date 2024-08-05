زعيم كوريا الشمالية: تطوير الأسلحة النووية أفضل سبيل لمواجهة الولايات المتحدة

محمد جمال

قال زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون إن تخزين وتطوير الأسلحة النووية أفضل سبيل لمواجهة الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد زعيم كوريا الشمالية أنه سيكون لدى بيونج يانج مستوى أفضل من الاستعداد النووى بالمستقبل القريب، جاء ذلك خلال إشراف زعيم كوريا الشمالية على تسليم صاروخ باليستي تكتيكي جديد للجيش.

وتعهدت كوريا الشمالية بـ"تدمير أعدائها تماماً" فى حالة الحرب، عندما يعطى الزعيم كيم كونج أون الأمر بذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأدلى كبار المسؤولين العسكريين بهذه التعليقات "من منطلق الكراهية المتزايدة" تجاه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فى اجتماع حضره كيم للاحتفال بالذكرى السنوية الحادية والسبعين للحرب الكورية.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية فى الآونة الأخيرة إنها لا تتوقع أن يتغير هذا بغض النظر عمن يتم انتخابه فى البيت الأبيض.

ويتهم المسؤولون العسكريون فى كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "بالتصميم على إثارة حرب نووية" لكنهم تعهدوا بتعزيز الكفاءة القتالية لشن "هجوم ساحق على العدو فى أى وقت ودون تأخير وتدميره تماما بمجرد أن يعطى القائد الأعلى... كيم كونج أون الأمر".

ووقعت كوريا الشمالية والصين والولايات المتحدة اتفاقية هدنة فى 27 يوليو 1953 لإنهاء الحرب التى استمرت ثلاث سنوات. ووقع جنرالات أمريكيون الاتفاقية ممثلين لقوات الأمم المتحدة التى ساندت كوريا الجنوبية.

وتسمى كوريا الشمالية يوم 27 يوليو "يوم النصر" على الرغم من أن الهدنة رسمت حدودا تقسم شبه الجزيرة الكورية بالتساوى تقريبا فى المساحة واستعادة التوازن بعد أن تساوت الكفتان تقريبا خلال الحرب.