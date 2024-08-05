رفع 35 طن مخلفات وقمامة وتراكمات بالطرق فى حملات تجميل بشوارع أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، حملات نظافة وتجميل مكثفة داخل المدينة وأعمال قص وتهذيب الأشجار، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال النظافة بالمدن.

وفي هذا الصدد أوضح على عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، إنه تم رفع 35 طن من القمامة والتراكمات والمخلفات من الطرق على مستوى المدينة، مؤكداً على الإهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والإهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة قرى مركز ومدينة أرمنت ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق .

وأضاف رئيس مدينة أرمنت، في بيان صحفى، إن قطاع النظافة والتجميل بذل جهودًا مكثفة في تنظيف الشوارع، ورفع القمامة والمخلفات منها، مع التأكيد على مواصلة إدارة النظافة والتجميل بالمركز بأعمال إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل يومى، تحت إشراف مدير المرافق بالمركز ومشرفي النظافة والتجميل وبمعدات المركز.

وفى نفس السياق واستمراراً لتوجيهات محافظ الأقصر بالمرور والمتابعة المستمرة لسير الطرق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية للتسهيل على المواطنين، ووفقا لتعليمات رئيس المدينة لإدارة النظافة والتجميل بمرافق أرمنت الحيط، تم تنظيم أعمال نظافة وتمهيد بعض الطرق الداخلية وشوارع مدينة أرمنت الحيط ورفع الإشغالات، وشملت أعمال النظافة والتمهيد مدخل كوبري السينما مروراً بشارع الزلفي والجبانه وكذلك شارع الكنيسة، كما تم تمهيد شارع الآثار الغربي وشارع الوحدة الصحية، وتحت إشراف مدير مرافق أرمنت الحيط ومشرفي النظافة ومعدات المركز.



تقليم الأشجار وتجميلها فى حملات النظافة بأرمنت



رفع 20 طن مخلفات وقمامة وتراكمات بالطرق في حملات بأرمنت



رفع 20 طن مخلفات وقمامة وتراكمات بالطرق في حملات تجميل