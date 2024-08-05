رعدية وقد تصل للسيول.. خرائط الأمطار وفرص حدوثها بكافة الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثر أقصى جنوب البلاد اليوم الإثنين بأمطار من خفيفة لمتوسطة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول .

وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين ، كما يلى :

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من :

- حلايب

- شلاتين

- رأس بناس

- مرسى علم

- أبو سمبل

- أسوان

- الوادى الجديد

- الأقصر

ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31.