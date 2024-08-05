رئيس وزراء العراق يبحث مع بلينكين تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومنع الأحداث الراهنة من المضى فى مسار التصعيد.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقى نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) خلال اتصال هاتفى تلقاه السوداني، من بلينكن.



وأكد السودانى خلال الاتصال أن منع التصعيد فى المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ومنع توسّعه إلى لبنان، وردع ولجم بنيامين نتنياهو وحكومته، ومنع سلطات الاحتلال من الاعتداء على دول المنطقة، وإنهاء خروقاته المتكررة للقانون الدولى وسيادة الدول، ومحاولاته نشر الصراع وتوسعة نطاق الأزمات.



ومن جانبه،أعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن رغبة بلاده فى أن يؤدى العراق دوراً فى ضبط الأوضاع بالمنطقة، والحيلولة دون حدوث تصعيد من مختلف الأطراف، وذلك استمراراً لجهود بغداد فى دعم استقرار المنطقة والسلم الإقليمي.