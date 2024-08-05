رئيس مصنع قادر: مدرعة الصخرة بحماية عالية وعليها طلبات من دول عربية وأفريقية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء الدكتور عمرو عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن مصنع قادر قائم على كل ما هو صناعات مختصة بتصفيح المركبات، موضحا أن المدرعة "الصخرة" تم تطوير مستوى الحماية لها.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك طلبات من دول كثيرة للعربيات المدرعة، مضيفا أن مصنع قادر لديه تنوع في المنتجات.

ولفت رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، إلى أن المدرعة بأسعار مناسبة للدول العربية والأفريقية وبمستوى حماية عالي، وهو ما يميز منتجات مصنع قادر.