رئيس مدينة أبشواى: حلول إيجابية لمشكلات الرى وتكثيف الحملات لمواجهة سرقات المياه

الفيوم رباب الجالي

ترأس هاني رجب حسانين رئيس مركز ومدينة إبشواي بالفيوم، جلسة بمكتبه بديوان مجلس المدينة لعرض أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه أصحاب الأراضي الزراعية والمواطنين فيما يخص مياه الري بالمركز.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس أحمد صبحي ذكي رئيس هندسة ري أبشواي، وأحمد محمود عبد الله مدير العلاقات العامة والإعلام ومدير المكتب الفني، ومصطفي مهدي بدوي مدير المتابعة الميدانية بالمركز ومسئولي هندسة الري وهندسة الصرف وفنيين اختصاص الأبحر، بالإضافة الى أعضاء ومنتفعين كل من رابطة بحر أبوكساه، رابطة بحر أبو جنشو، رابطة بحر الخور، رابطة بحر الربع الغربي

بدأ المناقشة رئيس المركز بالترحيب بالحضور والتأكيد علي ان جميع الجهات التنفيذية تعمل جنباً الي جنب لتذليل العقبات امام المواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة وأنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لضمان تذليل أي عقبات امام المواطنين.

واستمع رئيس المركز الي أهم المعوقات التي تواجه أصحاب الأراضي الزراعية فيما يخص مياه الري والاستماع الي متطلباتهم وهي تمهيد طريق على بحر أبوكساه العمومي ووجه رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة الري لتمهيد الطريق بمعدات مجلس المدينة، ووجود صعوبة خلال أعمال التطهير بمنطقة قصر بياض على بحر أبوكساه بسبب وجود أشجار مزروعة على جانبي البحر، ووجه رئيس المركز قسم التشجير بالوحدة وبالتنسيق مع إدارة الري بالتواجد اثناء اعمال التطهير وتذليل أي عقبات امام المعدات اثناء التطهير، كما طلب تحويل كل من فتحة المرج وفتحة جبة 1 وفتحة الفيوم الي مواسير.

ولفت رئيس هندسة الري أنه سيتم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال فترة السدة الشتوية بما يتوافق مع المواصفات، وطلب ترخيص مواتير رفع لفتحات السراقة والجنابية والعيسوي.

وأفاد رئيس هندسة الري أنه لم يتم تلقي أي طلبات ترخيص مواتير حتى الآن وفي حال تقدم أحد المواطنين بطلب الترخيص سيتم اتخاذ اللازم فوراً، وطلب الأهالي مراجعة الفتحات وتوصيل المياه الي النهايات، وأفادت إدارة الري أنه سيتم مراجعة كافة الفتحات بدائرة المركز تزامناً مع مراعاة مناسيب المياه في النهايات والتأكد من وصولها للمنسوب المحدد لها أعلي العتب.

كما طالب أهالي أبو جنشو تطهير التغطية داخل العجميين، وتم ادراجها لتنفيذ التطهير المطلوب خلال السدة الشتوية نظراً لأنه يلزم غلق المجري المائي للتطهير، وطالبوا بفتح وتكسير تغطية على مسقة الخريطة مغطاة بمواسير بمعرفة مجلس المدينة.

وأوضح رئيس المركز أنه تم ادراجها بالخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي الحالي 2024م 2025 م، كما تم عرض معوقات خاصة بمناطق كفر عبود والجيلاني والطماوي والربع الغربي وبحر وجيه وطلبوا إعادة تنصيب مقاسم سنهور والفتحة السابقة لفتحة أباظة، ووجه رئيس المركز برفع الأمر والتنسيق مع هندسة ري سنورس لعمل اللازم.

في نهاية الجلسة شدد رئيس المركز بتكثيف الحملات المرورية لهندسة ري أبشواي بصفة دورية ومستمرة على جميع الأبحر بدائرة المركز لرصد أي مخالفات، ومحاولات سرقة مياه الري وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة من تحرير محاضر ومصادرة المواتير والماكينات المخالفة وسد الفتحات غير القانونية.



