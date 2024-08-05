رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس صيدلة اللائحة القديمة بنسبة نجاح 75%

المنوفية - محمد فتحى

اعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمي بكالوريوس الصيدلة اللائحة القديمة بنسبة نجاح 75%.

وأشار الدكتور أحمد القاصد غلي أن عدد الطلاب الخرجين باللائحة القديمة 28 حصل 8 طلاب علي تقدير امتياز و13 طالبا علي تقدير جيد جدا و7 طلاب علي تقدير جيد وعدد 1 طالب بتقدير مقبول، مقدما التهنئة للطلاب الناجحين واسرهم الخريجين إلي مواصلة التعليم والاطلاع والالتحاق بالدراسات العليا.

وأضاف الدكتور هيثم ميمون عميد الكلية، أن اللائحة الجديدة فارم دى يبلغ عددهم 183 طالبا للمقرارات الدراسية وعدد الساعات المقررة للتخرج وهى 175 ساعة دراسية وهم الآن فى فترة تدريب الامتياز.