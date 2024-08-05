رئيس جامعة الإسكندرية يكرم فريق عمل العرض الفني "الأندلس ربيع مؤجل"

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس الجامعة، فريق عمل العرض الفني "الأندلس ربيع مؤجل" الذى نظمه منتدى جامعة الإسكندرية ضمن فاعليات الليلة الثالثة عشرة من ليالي اللغة العربية، والذى لاقى استحساناً كبيراً من جانب الحضور من رموز المجتمع السكندري والمبدعين والفنانين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة،.



وقدم رئيس جامعة الإسكندرية الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذا العرض وإخراجه وفريق كورال الجامعة و العارضين ومصممي الاستعراضات، على العرض المميز الذى قدم رسالة إيجابية للمجتمع عن إمكانية تقديم عمل ممتع وهادف يجمع كل عناصر الإبداع والإتقان فى كل تفاصيل العمل.



ودعا فريق العمل الاستمرار فى تقديم العروض المميزة والعودة للأصالة والفن المبدع لأن هذه القيم تمثل القوة الناعمة لبناء الوطن مؤكداً دعم الجامعة الكامل لأي عمل يبرز قيم الفن الراقى.