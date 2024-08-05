رئيس تونس: ما يروج حول تضييقات على المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة أكاذيب

إيمان حنا

وصف الرئيس التونسى قيس سعيد ما يتم ترويجه حول وجود تضييقات على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية خلال عملية جمع التزكيات بالهراء والأكاذيب، وفق إذاعة "موزاييك".

وأضاف سعيد ، أن من يتحدث عن هذه التضييقات ومن يتحرك وراءهم يحاولون بث الفوضى والفتنة من خلال الشائعات ولكنهم واهمون ، مضيفا أن هناك من استولى على التزكيات التي قام بها مواطنون لترشيحه مثلما وقع في سنة 2019.

ونفى سعيد تدخله فى مسار القضاء بأي قضية ضد أى شخص، كما أشار إلى أنه لا تراجع عن الحريات ، مؤكداً أن من يقول عكس ذلك فهو الذى يعمل على التضييق على الحريات بالافتراء والكذب والافتراء، وفق تعبيره .

ومن جهة أخرى، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أيمن بوغطاس أن الهيئة لم تضع إجراءات جديدة للترشح لانتخابات الرئاسة، وأن هذه الإجراءات موجودة في قانون 2014، معتبرا أن من يتعلل بضيق الوقت جانبه الصواب؛ لأن موعد الانتخابات وشروطها أمر معلوم منذ مدة طويلة.

وقال أبو غطاس، إن الإجراءات لن توضع لإقصاء أي مرشح وهي موجودة في قانون 2014 ودستور 2022، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتزكيات تم تنظيم هذه العملية لمنع التلاعب.

وأضاف أن هيئة الانتخابات حريصة على سلامة المسار الانتخابي في جميع مراحله وعلى حقيقة ومصداقية النتائج مهما كان المرشح ومهما كانت النتيجة.

وتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية - منذ فتح باب الترشح يوم 29 يوليو الماضي حتى الآن - 3 مرشحين.

ومن المقرر إغلاق باب الترشح غدا الثلاثاء، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين المقبولين أوليا في 11 أغسطس، وستكون الانتخابات الرئاسية التونسية يوم 7 أكتوبر المقبل.