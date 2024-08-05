اليوم السابع
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دورات تدريبية تقدمها جامعة قناة السويس لرفع مهارات استخدام الحاسب الآلي

الإثنين، 05 أغسطس 2024 04:03 م
دورات تدريبية تقدمها جامعة قناة السويس لرفع مهارات استخدام الحاسب الآلي دورات تدريبية
الإسماعيلية-صبرى غانم

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وجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بتنفيذ دورتين تدريبيتين بكلية الحاسبات والمعلومات سعياً من جامعة قناة السويس نحو تعزيز قدرات الكوادر البشرية، وذلك تحت إشراف إدارة تدريب أفراد المجتمع، والتي ركزت على تزويد المشاركين بالمهارات العملية والمعرفة اللازمة في مجالات متنوعة.

حيث شهدت الدورة الأولى حضور 44 متدربًا من جهات متنوعة تشمل مديرية التموين والتجارة، ومديرية الزراعة، وكلية الزراعة، والبريد المصري، وقسم الموهوبين بالتربية والتعليم، وكلية التجارة، وهيئة الرعاية الصحية، والإدارة الطبية بالجامعة.

وتناولت عدة محاور أساسية، حيث تم التعريف بأساسيات برنامج "Word".

كما تم تقديم محتوى تدريبي شامل حول إنشاء وتنسيق المستندات، متضمنًا طرق إدراج النصوص والجداول والصور وكيفية تنسيقها بشكل احترافي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تناول تقنيات الطباعة ، حيث تعرف المشاركون على كيفية طباعة المستندات وتصديرها إلى صيغ مختلفة.

وقد أدار هذه الدورة المهندسان محمد فاروق علي وعبدة جابر الباز، اللذان قدما تطبيقات عملية للموضوعات المطروحة، مما ساهم في رفع مستوى الفهم لدى المشاركين.

في حين شهدت الدورة الثانية، التي تناولت استخدام برنامج "power point"، بمشاركة 43 متدربًا من مديرية الطرق والنقل ومديرية التموين والتجارة، بالإضافة إلى هيئة البريد المصري وإدارة الموهوبين بالتربية والتعليم.

وركزت هذه الدورة على كيفية إنشاء العروض التقديمية، حيث تعلم المشاركون كيفية إنشاء شريحة جديدة وإضافة النصوص والصور والرسوم البيانية.

كما تم تناول تقنيات التصميم، إلى جانب استعراض أساليب تصميم الشرائح بشكل احترافي وجذاب، بالإضافة إلى إعداد العروض والتقديم، من خلال استراتيجيات فعالة لعرض المحتوى بشكل يحقق الفهم والاستيعاب.

وقد أدار هذه الدورة المحاضران محمد فاروق علي وأمينة محمد جاد، اللذان قدما نماذج عملية وتفاعلية للمشاركين، مما ساهم في تعزيز مهاراتهم بشكل ملحوظ.

جاءت الدورات تحت أشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

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