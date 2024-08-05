حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ1500 شخصا وتقديم 3000 خدمة

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ،انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته "د. سماح جاد وكيــل وزارة الصحــة، بشأن قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية العلالمة بمركز بني سويف شرق النيل، على مدار يومي السبت والأحد 3 و4 أغسطس الجاري، مكونة من 9 عيادات فى 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال ،الجراحة ،العظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة) وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1513 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، إجراء تحليل دم لــ 44، معمل طفيليات 73،أشعة عادية 10- استصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة دولة - تحويل عدد 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 73 حالة.

وتضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطن ، للتوعية بطرق وكيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ،متابعة الحمل ،تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى،سلامة الغذاء ،سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطنا ، وبلغ مجموع الخدمات الطبية التي قدتها القافلة 3118 خدمة.

جدير بالذكر أن تلك القوافل تحظى بدعم نوعي كبير من الوزارة، ويتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.