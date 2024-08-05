حواوشى العزيزية بالشرقية طعم مختلف.. خلطة وتتبيلة سحرية للحوم البلدية.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

اشتهرت قرية العزيزية بمحافظة الشرقية بالحواوشى باللحم البلدى وتتبيلة شهية، وأصبح يقصدها محبى الحواوشى من أنحاء الجمهورية وذاع صيتها وأصبحت من أشهر القرى التى تصنع الحواوشي بمذاق مختلف.

اليوم السابع زار القرية للتعرف على سر شهرتها فى عمل الحواوشى، وقال الحاج إسماعيل عرابي مدير عام بالتربية والتعليم أحد سكان قرية العزيزية، إنه بالفعل رغيف الحواوشى بالقرية له مذاق خاص، وتحولت كل مناسبات القرية سواء كانت أفراح أو عقيقة إلى وجبات حواوشى ويقوم صاحب الفرح بتسليم الذبيحة سواء عجل أو بقرة أو أغنام إلى الجزار، ويقوم الجزار بعمل الوجبات عبارة عن حواوشى وأصبح هذا تقليد عام لأهالى القرية

وقال محمود عبدالفتاح جزارمتخصص فى عمل الحواوشى، إن الإخلاص والإتقان فى العمل هو أساس التقدم والشهرة، وأنه يبدأ عمل الحواوشى بذبح عجول صغيرة وخرفان جيدة ويبدأ بتقطع اللحوم وفرمها وإضافة التتبيلة اللازمة والتى تحتوى على بعض الأسرار الخاصة بكل جزار.

وأضاف يوسف محمود جزار بقرية العزيزية، أن كل منا له وصفة خاصة يضعها فى التتبيلة التى تضاف للحملة بعد الفرم تعطى طعما ومذاقا خاصا برغيف الحواوشى، لافتا أن أهم شئ هو وضع جزء من لية الخروف على اللحمة قبل فرمها لتعطي طعما مختلفا تماما لرغيف الحواوشى.

وقال أحمد سمير صاحب فرن لتسوية الحواوشى: تخصصى وضع اللحوم التى يرسلها الجزار لى جاهزة للتسوية فى أرغفة أجهزها هنا بالفرن وبعدها تدخل الفرن لتستوى وكل جزار يقوم بتسجيل اسمه على كمية اللحوم المرسلة مسجل على كل كيس الوزن وعدد الأرغفة المطلوبة ونقوم نحن بعمل العجين وتحويله لخبز وفيه الحواوشى وندخله الفرن حتى يستوي ويكون جاهز للأكل نخرجه ونغلفه ونسلمه لصاحبه.



احد أهالى القرية



تسوية الحواوشى



داخل الفرن