حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف قرى ومراكز ومدن الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شن جهاز حماية الأراضى بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندسة وسام البحيرى مدير إدارة حماية الأراضى الزراعية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وقامت الحملة بالإزالة الفورية لمختلف صور التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية التى هى عصب الاقتصاد القومى.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم برئاسة المهندس إيهاب فايز مدير الإدارة يرافقه جهاز حماية الأراضى بحملة لإزالة حالات التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الفيوم وتمكنت من إزالة تعديات عبارة عن إزالة حالة تعدى بناحية بندر الفيوم حوض حسين أغا، وتعدى فى مركز الفيوم على مساحة قيراط والتعدى عبارة عن بناء أسوار على سملات قديمة وتمت إزالة التعدى.

وقال المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن الحملات تأتى استجابة لتعليمات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بالإزالة الفورية للتعدى على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أنه نبه على مديرى الإدارات الزراعية بالمراكز بالمتابعة المستمرة ورصد أى حالات تعدى على الأرض الزراعية وإزالتها فى المهد.