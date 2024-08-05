اليوم السابع
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الإثنين، 05 أغسطس 2024 05:35 م
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حصاد الوزارات.. ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ1000

الإثنين، 05 أغسطس 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ1000 وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب J محمد الأحمدى

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وزاره التموين

الاوكازيون الصيفى

وزير الخارجيه

الرئيس السيسى

مستشفى العاصمه الاداريه

العاصمه الاداريه

وزير العمل



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