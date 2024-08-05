حصاد الوزارات.. ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ1000

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ1000 محل
وزير الخارجية يعرض على الرئيس السيسى التقرير الثانى لاستراتيجية حقوق الإنسان
وزارة التموين: مشاركة 750 محلا تجاريا فى أول يوم للأوكازيون الصيفى 2024
وزارة الصحة: وصول نسبة إنجاز إنشاءات مستشفى العاصمة الإدارية 2 لـ30%
مصادر بالتعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء اليوم
وزير العمل: حريصون على تطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر
وزيرة التضامن تبحث مع محافظ الوادي الجديد دعم مراكز التأهيل بالمحافظة
وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية
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