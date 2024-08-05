حصاد الوزارات.. ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ1000

كتب J محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ1000 محل

وزير الخارجية يعرض على الرئيس السيسى التقرير الثانى لاستراتيجية حقوق الإنسان

وزارة التموين: مشاركة 750 محلا تجاريا فى أول يوم للأوكازيون الصيفى 2024

وزارة الصحة: وصول نسبة إنجاز إنشاءات مستشفى العاصمة الإدارية 2 لـ30%

مصادر بالتعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 مساء اليوم

وزير العمل: حريصون على تطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر

وزيرة التضامن تبحث مع محافظ الوادي الجديد دعم مراكز التأهيل بالمحافظة

وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية