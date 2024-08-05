جمعية فلكية تكشف تفاصيل ظاهرة "الشموس الثلاثة" في الصين

كتب محمود راغب

تناقلت صفحات التواصل الإجتماعي تسجيل يظهر ثلاثة شموس في الصين ومن المهم أن نفهم أن هذا ليس حدثًا خارقًا للطبيعة فهو مجرد وهم بصري ناجم عن حالة جوية معينة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أن هذه الظاهرة تعرف بـ "الشموس الوهمية" وهي نوع من السراب وتحدث عندما يتفاعل ضوء الشمس مع بلورات الجليد في الغلاف الجوي حيث تعمل هذه البلورات مثل المنشور، حيث تكسر ضوء الشمس وتخلق صورًا إضافية للشمس على كلا الجانبين.

وأضاف التقرير: تتواجد بلورات الجليد السداسية في السحب المرتفعة (السحب الرقيقة) وعندما يمر ضوء الشمس عبر هذه البلورات فإنه ينكسر بزاوية محددة مما يصنع وهم وجود شمس او شموس إضافية.

وتابع، تتطلب هذه الظاهرة ظروف جوية محددة مثل درجة الحرارة والرطوبة ضرورية لتكوين بلورات الجليد ومن ثم ظاهرة الشموس الوهمية، وبشكل عام ظاهرة “الشموس الوهمية" غير شائعة نسبياً، إلا أنها يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم في ظل الظروف المناسبة.



