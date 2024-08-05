جامعة بنها تكرم طلابها المتميزين بالمسابقات البرمجية.. صور‎

القليوبية إبراهيم سالم

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الطلاب المتميزين في المسابقات البرمجية، حيث شمل التكريم فريق من كلية الهندسة بشبرا لحصوله على الميدالية البرونزية في نهائي مسابقة البرمجة المصرية لطلاب الجامعات "ACPC"، وفريقان من طلاب حاسبات بنها اللذان تم تصعيدهم على مستوى الوطن العربي.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كرم عبد الغنى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور أحمد طه مدير نظم المعلومات الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وأشار "الجيزاوي"، إلى أن الجامعة تسعى إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، والحرص على تشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية في كافة المسابقات والفعاليات مع طلاب الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم ومشاريعهم البرامجية.

وفي هذا الإطار تم تكريم أيضا مجموعة من طلاب كلية الهندسة بشبرا للمشاركة بتصميم وتنفيذ موقع التربية العسكرية كتدريب عملي لهم ولوضعهم على أول طريق الحياة العملية بعد التخرج.

الجدير بالذكر أن مسابقة البرمجة المصرية لطلاب الجامعات، شملت أكثر من 3500 فريق من مختلف الجامعات المصرية، وتمكن فريق كلية الهندسة بشبرا من تحقيق المركز الحادي عشر، كما حقق طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها إنجازًا كبيرًا بتصعيد فريقان من طلاب الكلية من مسابقة ACPC على مستوى الوطن العربي من بين 450 فريقًا تم تأهيلهم.

وتعد المسابقة المصرية للبرمجة "ECPC" إحدى أبرز المسابقات في مجال "حل المشكلات عبر البرمجة" في مصر، وهي تصفية إقليمية مؤهلة للبطولة العربية والأفريقية للبرمجة لشباب الجامعات "ACPC"، والتي بدورها تتيح تأهيل الفائزين للمسابقة الدولية للبرمجة لشباب الجامعات "ICPC".



أحد الفرق المكرمة من قبل رئيس جامعة بنها



بعد التكريم



تكريم فرق المسابقات البرمجية



جانب من التكريم