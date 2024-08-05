جامعة الإسكندرية تسيطر على المراكز الأولى في مسابقات الجمباز للجامعات

الإسكندرية أسماء على بدر

اختتمت فعاليات بطولة الجمباز لطلبة وطالبات الجامعات التي نظمهما الاتحاد الرياضي للجامعات ضمن النسخة 51 من دورة الشهيد الرفاعي في نادي النادي بمدينة السادس من اكتوبر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وفي مسابقة فرق الجمباز الفني حصدت جامعة الإسكندرية المركز الأول على مستوى الطلبة والطالبات، وحصلت جامعة AAST على المركز الثاني للطلبة، بينما حصدت جامعة القاهرة المركز الثالث كما جاءت جامعة حلوان في المركز الثاني على مستوى الطالبات.

وجاءت نتائج مسابقات الطلبه كالاتى حركات أرضية فني للطلبه: المركز الأول: محمد مختار من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا المركز الثاني: حازم عاشور من جامعة القاهرة المركز الثالث: محمد صبري من جامعة حلوان .

وفى مسابقه الجمباز حصان حلق فني للطلبه: المركز الأول: كريم رؤوف من جامعة UH المركز الثاني: يوسف حازم من جامعة UH المركز الثالث: محمد أحمد شقرة من جامعة AAST - حصان قفز فني للطلبه: المركز الأول: علي شوقي من جامعة القاهرة المركز الثاني: أحمد تامر من جامعة AAST المركز الثالث: عبد الرحمن عبد الحليم من جامعة حلوان .

وفى مسابقة حلق فني للطلبه: المركز الأول: عبد الله عبد الحليم من الجامعة المصرية الصينية المركز الثاني: فؤاد أكرم علام من جامعة GIU المركز الثالث: سيف الله ياسر من جامعة حلوان - عقله فني للطلبه: المركز الأول: محمد حسام من جامعة ٦ أكتوبر المركز الثاني: علي أحمد صلاح من جامعة MIU المركز الثالث: محمد أسامة من جامعة الإسكندرية - متوازي فني للطلبه: المركز الأول: عبد الرحمن عبد الرحيم من الجامعة المصرية الصينية المركز الثاني: عبد الرحمن محمد رضا من جامعة AAST المركز الثالث: أحمد فرج من جامعة الإسكندرية.

أما نتائج منافسات الطالبات فجاءت كالتالي: - حركات أرضية فني للطالبات: المركز الأول: مرام علي من جامعة مصر المركز الثاني: مريم هشام من جامعة AAST المركز الثالث: نور خالد من جامعة حلوان - حصان قفز فني للطالبات: المركز الأول: مي حازم من جامعة Hert Ford Shire المركز الثاني: ماهي عوض من جامعة الإسكندرية المركز الثالث: ماجي عوض من جامعة الإسكندرية - عارضة توازن فني للطالبات: المركز الأول: ماجي عوض من جامعة الإسكندرية المركز الثاني: حبيبة هشام من جامعة الإسكندرية المركز الثالث: نورهان شريف من جامعة حلوان .

وفى المتوازي فني للطالبات: المركز الأول: مريم هشام من جامعة AAST المركز الثاني: رودينا هشام من جامعة الإسكندرية المركز الثالث: ماهي عوض من جامعة الإسكندرية وقد حرص الدكتور أحمد كامل مهدي سكرتير عام الإتحاد الرياضي للجامعات علي حضور منافسات النهائيات ومتابعة الأمور التنظيمية للبطولة وتسليم الميداليات للطلبه والطالبات الفائزين بالمراكز الأولى.



