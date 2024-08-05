توجيهات مهمة لخفض الكثافات بمدارس الجيزة قبل بدء العام الدراسى.. تفاصيل

كتبت – مرام محمد

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل مركزي، عبر الڤيديو كونفرانس؛ لتطبيق المقترحات والتوصيات الخاصة بحل مشكلة الكثافات داخل المدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجه وكيل الوزارة الجميع بالالتزام بالخطة الموضوعة وتنفيذها بكل دقة، كما أوصى بعدة نقاط هامة، منها:

-تخفيض الكثافات مع المرونة فى التسكين وفك الكثافات بالمدارس.

-تدوين الإحصائيات بمنتهى الدقة.

-وضع خطة التنفيذ على أرض الواقع بمشاركة مدير الإدارة مع مديرى المدارس وبحضور ومشاركة مجلس الآباء وأولياء الأمور.

-تقديم المقترحات النهائية للمديرية وتنفيذها بكل دقة.

-تقديم إحصاء كامل وحصر فعلى بالعجز فى الحصص والمعلمين نتاج تخفيض الكثافات للعمل على حلها بأسرع وقت.

-ضرورة سرعة تدوير الرواكد وإصلاح ما يمكن إصلاحه من الدسكات بمشاركة المعلمين والطلاب لسد العجز فى الدسكات، وكذلك إصلاح أجهزة الكمبيوتر مع تقديم مكافأة عينية لكل المشاركين فى ذلك.

-استغلال الفراغات المتاحة كفصول.

-مراعاة الصالح العام مع مراعاة المواطنين وحسن التعامل معهم وتفعيل الشباك الواحد للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

-عدم إجبار ولى الأمر على تقديم تبرعات مالية مقابل تقديم الخدمة.

-تفعيل دور الأمن بالإدارات التعليمية والمدارس حفاظًا على أساسات المدارس والأجهزة للحد من السرقات.

-جميع مدارس الجيزة تكون على أتم استعداد لاستقبال العام الدراسى فى موعد أقصاه نصف سبتمبر مع تشكيل لجان لفحص الصيانات واستلام المدارس.

-سرعة صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لجميع المعلمين والعاملين على الصناديق الخاصة من موارد الإدارات التعليمية.

-تفعيل دور مركز المعلومات بكل إدارة تعليمية وتحديث البيانات أولا بأول.

-يمنع منعًا باتًا مخاطبة أية جهة خارجية دون الرجوع أولًا للمديرية.

-عمل مواءمة بين القطاع الخاص مع تقديم الأوراق المعتمدة، وكذلك القطاع العام المتمثل فى مدارس التعليم الفنى لتوفير الزى المدرسى بأسرع وقت وأقل مجهود وأفضل سعر، على أن يكون الزى المدرسى بنفس ألوان العام الماضى مع تشكيل لجنة لمتابعة، وذلك وفق الأسعار الاسترشادية الصادرة من المديرية.

-سرعة تسليم نتائج الدور الثانى لصفوف النقل بالمراحل المختلفة للمديرية لإعلانها.

واستمع وكيل الوزارة، للمقترحات المقدمة من مدراء العموم عبر تقنية الفيديو كونفرانس وقام بالرد عليهم، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية وقيادات المديرية، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا جديدًا وموفقًا.