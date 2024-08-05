تمريض القناة تعلن عن فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن كلية التمريض تسعى إلى الريادة والتميز في التعليم التمريضى، لمواكبة تطور الرعاية الصحية محليا وإقليميا، وتخريج أخصائي تمريض مؤهل وقادر على تقديم رعاية صحية متميزة، من خلال اكتساب جدارات تعليمية وبحثية وخدمية تلبى احتياجات المجتمع في إطار مهني وأخلاقي.

وأعلن رئيس الجامعة أن فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا والبحوث بكلية التمريض بدء من 1 اغسطس وحتى 15 سبتمبر 2024.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم تصميم البرامج والمقررات الدراسيه لمرحلة الدراسات العليا بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمده. و الدراسة باللغة الانجليزية لجميع المقررات وتقدم الرسالة باللغة الانجليزية

مشيرا أن الاقسام العلمية بالكلية والبرامج التعليمية للدراسات العليا 6 أقسام علمية هي:

1- قسم التمريض الباطني والجراحي

2-قسم تمريض الأطفال

3-قسم تمريض أمراض النسا والتوليد

4-قسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع

5-قسم إدارة التمريض

6-قسم التمريض النفسي والصحة العقلية.

واوضحت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض أن برامج الدراسات العليا بالكلية تتكون من مسارين؛ المسار الأكاديمي والمسار المهنى:

المسار الأكاديمي:

••برامج الماجستير فى علوم التمريض.

••ماجستير فى علوم تمريض الباطنى والجراحى

•• ماجستير فى علوم تمريض امراض النساء والتوليد

•• ماجستير فى علوم تمريض الاطفال

•• ماجستير فى علوم التمريض النفسي والصحة العقلية

•• ماجستير فى علوم تمريض صحة الأسرة والمجتمع

•• ماجستير فى علوم ادارة التمريض

أما عن برامج الدكتوراه فهي :

•• برامج دكتوراه الفلسفة في التمريض.

•• الدكتوراه في علوم تمريض الباطني والجراحي

•• الدكتوراة فى علوم تمريض الاطفال

•• الدكتوراة في علوم تمريض أمراض النساء والتوليد

•• الدكتوراه فى علوم تمريض الأسرة والمجتمع

•• الدكتوراه فى علوم ادارة التمريض

••الدكتوراة في علوم التمريض النفسى والصحة العقلية .

وعن البرىامج المهنية بالكلية أشارت

عميد الكليةأنها كالاتي :

أولا :برنامج الدبلوم المهنى لقسم الباطنى والجراحى

•• برنامج الدبلوم المهني في علوم التمريض لمرضي الأورام

••برنامج الدبلوم المهني لمكافحة العدوي

ثانيا :برنامج الدبلوم المهنى لقسم الاطفال

•• برنامج دبلوم الدراسات العليا المهني في علوم تمريض الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

•• برنامج الدبلوم المهني في علوم تمريض أورام الأطفال

ثالثا : الدبلوم المهنى لقسم تمريض صحة المجتمع والاسرة

•• برنامج الدبلوم المهني لجليس المسن

رابعا : الدبلوم المهنى لقسم التمريض النفسى والصحة والعقلية

•• برنامج الدبلوم المهنى فى التمريض النفسي لمرضي الأورام

•• برنامج الدبلوم المهنى فى علوم التمريض النفسى لمتعاطي المواد المخدرة

خامسا : برنامج الدبلوم المهنى لقسم إدارة التمريض

•• برنامج الدبلوم المهنى فى جودة الرعاية الصحية

سادسا : الماجستير المهني لإدارة المستشفيات (قسم إدارة التمريض)

أشار الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي، إلى أنه يمكن التقدم إلكترونياً عبر الرابط:

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx.

كما يمكن معرفة كيفية التسجيل من خلال مشاهدة التعليمات الموضحة في الفيديو التالي:

https://youtu.be/ikrsEKIvdcQ.

موضحا أهمية تسليم أصل المستندات إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن بالكليات.

