تعرف على مراحل تصنيع العسل الأسود بالمنيا.. طعام الأهالى فى الشتاء.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

يعد العسل الأسود بمحافظة المنيا، أشهر الصناعات والتى ساهمت فى وضع المحافظة على خريطة الصناعة، حيث تنتشر تلك الصناعة فى مركز ملوى جنوب المحافظة، وذلك نظرا لزراعة مساحات كبيرة من قصب السكر فى جنوب المحافظة، وهذا ساهم فى انتشار عصارات القصب اليدوية لصناعة العسل الأسود فى تلك المنطقة.

ويستحوذ مركز ملوى جنوب المنيا على العدد الأكبر من المصانع يأتي بعدها مركز ديرمواس، فى انتشار المصانع اليدوية لإنتاج العسل الأسود.

ينشر اليوم السابع مراحل تصنيع العسل الأسود فى عدد من المعلومات، حيث تبدأ المرحلة الاولى باستقبال قصب السكر من المزارعين و يستمر ذلك لمدة 4 أشهر، حتى يدخل بعدها على التقشير ثم السير ليتحول إلى عصير.

وبعد أن يتحول القصب إلى عصير تبدأ مرحلة التصنيع من خلال تنقية الشوائب ووضع العصير فى الغلايات والتى يمر خلالها بأكثر من مرحلة غلى وتنقية.

ثم بعد إنتهاء كل تلك المراحل يتم توزيع العسل الاسود بعد اتمام النضج على المواسير إلى الاحواض حيث شبكة التصفيه فى الخلف وتنقية العسل من أى شوائب وهذه مصفاه يدوية مصنوعه من الخشب والسلك الحديدى العادى ، لكن تساهم بشكل كبير فى تنقية العسل من الشوائب قبل أن يتم تخزينة .

ثم تبدأ المرحلة التالية بتوزيعها على مصانع الحلويات والمعسل وغيرها من الصناعات التى يدخل فيها العسل الاسود بالإضافة إلى أنه طعام المواطنين فى فصل الشتاء.

ويرجع انتشار مصانع العسل الاسود فى المنطقة الجنوبية هو وجود زراعة القصب بكثافة فى الجنوب، وأن تلك المصانع توفر الكثير من فرص العمل للشباب والعمل بها يدوى منذ أول يوم تبدأ بتحميل القصب حتى خروج العسل ، وصناعة العسل اليدوية لم تشهد تطور منذ سنوات طويلة والتطور الوحيد الذى دخل على المصانع البدائية هو عصارات القصب الكبيرة التى يتم تحميل القصب عليها بعد تجميعه خارج المصنع.

ويبدأ موسم صناعة العسل الاسود مع بداية موسم الحصاد للقصب ويستمر حتى 4 شهور بعدها يكون العمل متقطع حسب كميات القصب المخزنة ويدخل العسل الاسود فى كثير من الصناعات واهمها الحلويات والمعسل ثم يتم بيعه خام للمستهلك العادى.

يذكر أن محافظة المنيا قامت بتشغيل مصنع العسل الأسود بعد توقف 4 سنوات وذلك بشكل تدريجى لاكتمال تشغيل المصنع بكامل طاقته، وتعد قرية الروضه التابعة لمركز ملوى اكبر القرى التى يوجد بها عدد من مصانع صناعة العسل الأسود على مستوى المحافظة.



مراحل تصنيع العسل الأسود (2)



مراحل تصنيع العسل الأسود (3)



مراحل تصنيع العسل الأسود (4)