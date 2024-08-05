تصل للسيول.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار وفرص حدوثها حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرص الأمطار المتوقعة خلال هذه الأيام، حيث تتوقع هيئة الأرصاد اعتبارا من اليوم الإثنين 05 أغسطس إلى الأربعاء 07 أغسطس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب - شلاتين - رأس بناس - مرسى علم.

أبو سمبل أسوان - الوادى الجديد - الأقصر يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من الخميس 08 أغسطس إلى السبت 10 أغسطس فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً على مناطق من اقصي جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.