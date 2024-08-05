ترامب يلوم الديمقراطيين لانهيار سوق الأسهم: حرب عالمية تقترب والإدارة نائمة

كتبت : نهال أبو السعود

ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باللوم على منافسته المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس عمليات البيع في السوق العالمية وأشار إلى أن منافسيه الديمقراطيين هم المسؤولون عن الأمر.

في منشور على تروث سوشيال كتب ترامب تعليقا على حركة البورصات العالمية: "أسواق الأسهم تنهار، وأرقام الوظائف مروعة، ونحن نتجه نحو الحرب العالمية الثالثة، ولدينا اثنان من أكثر "القادة" غير الأكفاء في التاريخ. هذا ليس جيدًا!".

لفت ترامب الانتباه إلى الانخفاضات الكبيرة في سوق الاسهم العالمي في جميع أنحاء اليابان والهند وألمانيا، وانتقد أداء السوق الأمريكية. وأشار إلى أن عدم استقرار السوق كان لمحة عما ستبدو عليه الأسواق العالمية بدون قيادته.

وفي منشور آخر، قال ترامب: "أسواق الأسهم تنهار، وقد أخبرتكم بذلك! كامالا هاريس ليس لديها أدنى فكرة، وبايدن نائم بعمق. كل هذا سببه القيادة الأمريكية غير الكفؤة!"

ووفقا للتقرير، انخفضت أسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع والذي أثار مخاوف من أن الاقتصاد قد يتباطأ بشكل أسرع مما توقعه المحللون. وبحلول يوم الاثنين، اشتدت عمليات البيع، حيث انخفضت العقود الآجلة للأسهم لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 2 % وانخفضت أكثر من 4 % لمؤشر ناسداك.

وانخفضت الأسواق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا، وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 12.4 في المائة، وانخفض مؤشر توبكس بنسبة 12.2 في المائة.