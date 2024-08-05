ترامب: أسواق الأسهم تنهار.. ونتجه لحرب عالمية ثالثة

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من المرشح الجمهوري دونالد ترامب قال إن أسواق الأسهم تنهار ونتجه لحرب عالمية ثالثة.

وشهدت أسواق المال العالمية اضطرابات واسعة اليوم الإثنين، مما أثر بشكل كبير على معظم أسواق العالم، وعلى رأسها البورصات العربية، والبورصة المصرية.

وجاء تراجع الأسواق العالمية نتيجة عدة أسباب أهمها، التوترات المتزايدة في عدة مناطق بالعالم، بالإضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية والتي كشفت أن معدل البطالة يرتفع للشهر الثالث علي التوالي عند 4.3% وهو المستوى الأعلى في 3 سنوات.